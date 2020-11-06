В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за коронавируса
В Забайкальском крае школьникам младших классов продлили каникулы, а часть учеников перевели на дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — указано в сообщении. Такой режим распространяется на школьников, которые учатся в 14 из 35 территорий Забайкалья. В этих районах наблюдается существенный рост заболеваний COVID-19.
Ранее каникулы для школьников продлили в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге. Учащихся отправили на двухнедельные каникулы до 8 ноября. В Москве младшеклассники продолжают очное обучение, а учащиеся 6–11-х классов переведены на дистанционный формат до 22 ноября.
В середине марта 2020 г. все школы в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также из-за пандемии период проведения ЕГЭ несколько раз сдвигался на более позднее время и прошел в июле-августе. В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен.