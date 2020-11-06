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В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за коронавируса

Ведомости

В Забайкальском крае школьникам младших классов продлили каникулы, а часть учеников перевели на дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — указано в сообщении. Такой режим распространяется на школьников, которые учатся в 14 из 35 территорий Забайкалья. В этих районах наблюдается существенный рост заболеваний COVID-19.

Ранее каникулы для школьников продлили в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге. Учащихся отправили на двухнедельные каникулы до 8 ноября. В Москве младшеклассники продолжают очное обучение, а учащиеся 6–11-х классов переведены на дистанционный формат до 22 ноября.

В середине марта 2020 г. все школы в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также из-за пандемии период проведения ЕГЭ несколько раз сдвигался на более позднее время и прошел в июле-августе. В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных