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Эпидемиолог оценил влияние мутации коронавируса на течение болезни

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Коронавирус мутирует, однако это не приводит к утяжелению инфекции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова. 

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал Горелов. Эпидемиолог добавил, что сейчас около 2/3 пациентов с коронавирусом переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии не увеличилось, количество бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме сейчас примерно такое же, как весной, отметил Горелов.

Ранее директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что на территории России было выявлено более 80 мутаций коронавируса. Максютов пояснил, что такие мутации не критичны и не отразятся на вакцине от коронавируса, разработанной в центре. 

Ранее по теме: В России выявили более 80 мутаций коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных