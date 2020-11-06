Эпидемиолог оценил влияние мутации коронавируса на течение болезни
Коронавирус мутирует, однако это не приводит к утяжелению инфекции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал Горелов. Эпидемиолог добавил, что сейчас около 2/3 пациентов с коронавирусом переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии не увеличилось, количество бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме сейчас примерно такое же, как весной, отметил Горелов.
Ранее директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что на территории России было выявлено более 80 мутаций коронавируса. Максютов пояснил, что такие мутации не критичны и не отразятся на вакцине от коронавируса, разработанной в центре.