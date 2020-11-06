Эпидемиолог оценил влияние мутации коронавируса на течение болезни

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал Горелов. Эпидемиолог добавил, что сейчас около 2/3 пациентов с коронавирусом переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии не увеличилось, количество бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме сейчас примерно такое же, как весной, отметил Горелов.