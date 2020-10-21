В России выявили более 80 мутаций коронавируса

«Государственный научный центр «Вектор» дополнительно проводит широкие исследования генетической изменчивости нового коронавируса во всех регионах Российской Федерации <…> На настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных», — сказал Максютов.