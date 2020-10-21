В России выявили более 80 мутаций коронавируса
Научный центр «Вектор» выявил более 80 мутаций коронвируса на территории России, сообщил директор центра Ринат Максютов в ходе специальной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Государственный научный центр «Вектор» дополнительно проводит широкие исследования генетической изменчивости нового коронавируса во всех регионах Российской Федерации <…> На настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных», — сказал Максютов.
Директор «Вектора» пояснил, что изменения коронавируса не критичны и не отразятся на эффективности вакцины, разработанной в центре.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге.