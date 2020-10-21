В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве 4389 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.
20 октября оперштаб сообщал о 16 319 новых случаев коронавируса за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.
В Москве за сутки зафиксировали 4389 заболевших, 2 365 пациентов выздоровели, 63 человека умерли. Всего в столице зарегистрировано 377 017 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+684), Подмосковье (+466), Нижегородская (+332) и Ростовская (+305) области.
Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (377 017). Следом идут Московская область (81 843) и Санкт-Петербург (53 971).
По данным Университета Джонса Хопкинса, что общее число заболевших в мире превысило 40 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса (1, 42 млн). Первое место занимают США (8,27 млн), второе — Индия (7,65 млн), третье — Бразилия (5,27 млн).