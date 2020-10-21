В России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.