Сооснователя онлайн-университета Skillbox Коропова нашли мертвым в районе Сочи

Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября в Сочи. Как сообщили в пресс-службе Mail.ru Group, приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Коропов ничего не сообщал семье или друзьям, в понедельник он должен был быть на связи.