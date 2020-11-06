Сооснователя онлайн-университета Skillbox Коропова нашли мертвым в районе Сочи
Тело пропавшего без вести сооснователя и продуктового директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли в районе Сочи, сообщается на форуме поисковой организации «Лиза алерт».
«Погиб Коропов Игорь Валентинович, 31 год (1989 г.р.), г. Сочи», — говорится в сообщении. Точное местонахождение тела не указывается. Ранее ТАСС сообщили в МЧС, что в районе поисков Коропова в Черном море найдено неопознанное тело. В Следственном комитете агентству уточнили, что это, предположительно, пропавший бизнесмен, однако не предоставили окончательного подтверждения.
Накануне на Адлерском пляже полицейские и рыбаки нашли рюкзак, телефон и самокат бизнесмена.
Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября в Сочи. Как сообщили в пресс-службе Mail.ru Group, приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Коропов ничего не сообщал семье или друзьям, в понедельник он должен был быть на связи.
Skillbox — онлайн-университет востребованных профессий, площадка, где собраны различные образовательные курсы.