Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

Ранее СК возбудил дела в отношении четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Суд назначил Круглову штраф в размере 120 тыс. А Симонова приговорили к 200 часам обязательных работ.