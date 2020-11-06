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Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Согласно документу, зарегистрированному на сайте Госдумы, изменения планируется внести в КоАП. Новые поправки предусматривают штраф для юридических лиц от 1,5 до 3 млн руб.

Штраф предполагается за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». В частности, речь идет о совершении указанных действий с привлечением СМИ и интернета.

В пояснительной записке говорится, что предлагаемый законопроектом подход позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Яровая предложила поправки в УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы ВОВ. «Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма», и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — передает агентство слова Яровой.

Ранее СК возбудил дела в отношении четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Суд назначил Круглову штраф в размере 120 тыс. А Симонова приговорили к 200 часам обязательных работ.

Ранее по теме: Суд вынес приговор за размещение фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных