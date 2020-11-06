В Воронежской области детям запретят посещать ТЦ без родителей
Детям в Воронежской области в рамках профилактики коронавируса с 9 ноября запретят посещать торговые центры и супермаркеты без родителей, следует из указа губернатора региона Александра Гусева, опубликованного в Telegram-канале правительства области.
«Родителям, иным законным представителям несовершеннолетних не допускать нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей, иных законных представителей на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров», — говорится в документе, который вступает в силу 9 ноября.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс ввел запрет на доступ в интернет через Wi-Fi в торговых центрах региона из-за распространения коронавируса. Детям младше 14 лет было запрещено ходить в торговые центры без родителей.
По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Воронежской области за последние сутки выявлено 304 новых случая коронавируса, всего в регионе зарегистрировано 26 884 случая COVID-19. Воронежская область занимает девятое место среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса. В России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.