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В Воронежской области детям запретят посещать ТЦ без родителей

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Детям в Воронежской области в рамках профилактики коронавируса с 9 ноября запретят посещать торговые центры и супермаркеты без родителей, следует из указа губернатора региона Александра Гусева, опубликованного в Telegram-канале правительства области.

«Родителям, иным законным представителям несовершеннолетних не допускать нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей, иных законных представителей на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров», — говорится в документе, который вступает в силу 9 ноября.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс ввел запрет на доступ в интернет через Wi-Fi в торговых центрах региона из-за распространения коронавируса. Детям младше 14 лет было запрещено ходить в торговые центры без родителей.

По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Воронежской области за последние сутки выявлено 304 новых случая коронавируса, всего в регионе зарегистрировано 26 884 случая COVID-19. Воронежская область занимает девятое место среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса. В России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.

Ранее по теме: В красноярских ТЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных