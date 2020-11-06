Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Замглавы омского Минздрава подала в отставку после инцидента со скорыми

Ведомости

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова подала заявление об отставке после инцидента, случившегося 27 октября, когда машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что их не принимали в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

«Анастасия Малова написала заявление на увольнение, она уйдет через процедуру», — сказали в пресс-службе, отметив, что пока Малова находится на рабочем месте и работает в прежнем режиме.

5 ноября губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Он подчеркнул, что решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября. Перед этим сообщалось, что Бурков отстранил Малову от должности на время расследования инцидента.

27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что региональные власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные этой.

Ранее по теме: Губернатор Омской области отправил в отставку главу регионального Минздрава

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных