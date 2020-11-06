Замглавы омского Минздрава подала в отставку после инцидента со скорыми
Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова подала заявление об отставке после инцидента, случившегося 27 октября, когда машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что их не принимали в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.
«Анастасия Малова написала заявление на увольнение, она уйдет через процедуру», — сказали в пресс-службе, отметив, что пока Малова находится на рабочем месте и работает в прежнем режиме.
5 ноября губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Он подчеркнул, что решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября. Перед этим сообщалось, что Бурков отстранил Малову от должности на время расследования инцидента.
27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что региональные власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные этой.