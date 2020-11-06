Замглавы омского Минздрава подала в отставку после инцидента со скорыми

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова подала заявление об отставке после инцидента, случившегося 27 октября, когда машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что их не принимали в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.