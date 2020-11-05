Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное» — сказал губернатор в своем Instagram. По его словам, решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября. «Наша главная задача — сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — подчеркнул Бурков.