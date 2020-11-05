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Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

Ведомости

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента с доставкой пациентов на скорых к зданию Минздрава.

«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное» — сказал губернатор в своем Instagram. По его словам, решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября. «Наша главная задача — сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — подчеркнул Бурков.

Ранее Бурков отстранил замминистра здравоохранения региона Анастасию Малому от должности на время расследования инцидента. Сообщалось, что ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице.

В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные ситуации в Омске.

Ранее по теме: Замглавы омского Минздрава временно отстранили после инцидента с больными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных