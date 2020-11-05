Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента с доставкой пациентов на скорых к зданию Минздрава.
«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное» — сказал губернатор в своем Instagram. По его словам, решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября. «Наша главная задача — сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — подчеркнул Бурков.
Ранее Бурков отстранил замминистра здравоохранения региона Анастасию Малому от должности на время расследования инцидента. Сообщалось, что ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице.
В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные ситуации в Омске.