Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом в регионах
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи», — говорится в сообщении.
Помимо этого, на совещании обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и другие вопросы социально-экономического развития страны, отметили в Кремле.
По данным оперативного штаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.