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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом в регионах

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на совещании обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и другие вопросы социально-экономического развития страны, отметили в Кремле.

По данным оперативного штаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.

Ранее по теме: Песков заявил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных