В России вакцину от коронавируса для животных испытают на норках

Замдиректора центра пояснил, что новый препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, потому что норки восприимчивы к новому коронавирусу. Также у норок возможна передача вируса от одного животного к другому, что объясняет массовые вспышки коронавируса на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании. Доклинические испытания вакцины прошли на хорьках.