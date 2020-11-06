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В России вакцину от коронавируса для животных испытают на норках

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Расширенные клинические испытания вакцины от коронавируса для животных скоро начнутся на норках, сообщило издание «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») при Россельхознадзоре Илью Чвала. 

«Испытания (вакцины от коронавируса для животных. — прим. ред.) проходят на собаках, кошках. В ближайшее время расширенные испытания начнем на норках на базе зверохозяйств», — сказал Чвала.

Замдиректора центра пояснил, что новый препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, потому что норки восприимчивы к новому коронавирусу. Также у норок возможна передача вируса от одного животного к другому, что объясняет массовые вспышки коронавируса на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании. Доклинические испытания вакцины прошли на хорьках.

Новым коронавирусом также могут заражаться собаки и представители семейства кошачьих: львы, тигры и кошки.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.

Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам. 

Ранее по теме: В Дании уничтожат норок в рамках борьбы с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных