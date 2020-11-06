В России вакцину от коронавируса для животных испытают на норках
Расширенные клинические испытания вакцины от коронавируса для животных скоро начнутся на норках, сообщило издание «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») при Россельхознадзоре Илью Чвала.
«Испытания (вакцины от коронавируса для животных. — прим. ред.) проходят на собаках, кошках. В ближайшее время расширенные испытания начнем на норках на базе зверохозяйств», — сказал Чвала.
Замдиректора центра пояснил, что новый препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, потому что норки восприимчивы к новому коронавирусу. Также у норок возможна передача вируса от одного животного к другому, что объясняет массовые вспышки коронавируса на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании. Доклинические испытания вакцины прошли на хорьках.
Новым коронавирусом также могут заражаться собаки и представители семейства кошачьих: львы, тигры и кошки.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам.