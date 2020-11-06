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Академик РАН рассказал о роли перчаток в распространении вирусов

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Перчатки не защищают людей от коронавируса, а, наоборот, способствуют распространению болезней, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, его слова приводит «Интерфакс».

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены», — сказал он, подчеркнув, что перчатки вредят людям, так как вызывают дерматит.

Считается, что перчатки защищают от бактерий и прочих микроорганизмов, однако на самом деле на руках они погибают, потому что там есть защитные антимикробные пептиды, пояснил Зверев. Перчатки же не убивают вредные организмы, поэтому при касании лица вероятность заразиться разными инфекциями возрастает.

По словам академика РАН, дезинфицирующие растворы тоже не помогают в борьбе с коронавирусом. «Другие микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам, если потом такой гриб попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же», — сказал эксперт.

При этом Зверев призвал граждан носить маски. Если оба человека в помещении наденут их, вероятность заражения составит 1-2%, сказал он. Если же здоровый человек будет в маске, а больной — нет, первый заразится с вероятностью 80%.

Ранее о вреде перчаток высказался главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он сказал, что они гораздо более вредные, чем антисептики. Однако позже эксперт изменил свое мнение, отметив, что можно пользоваться одноразовыми изделиями, если не касаться ими лица.

Сегодня в России был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 20 582 случая, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число заражений в стране к 6 ноября достигло 1 733 440. Из них 29 887 пациентов умерли. Число активных случаев заражения составляет 407 429.

Ранее по теме: В Минздраве уточнили заявление об эффективности перчаток и антисептиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных