Академик РАН рассказал о роли перчаток в распространении вирусов

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены», — сказал он, подчеркнув, что перчатки вредят людям, так как вызывают дерматит.