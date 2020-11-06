Суд продлил арест экс-замминистра энергетики Тихонову до февраля
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, обвиняемому в хищении более 600 млн руб., до февраля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Басманный суд до 8 февраля 2021 года продлил срок содержания под стражей Тихонова Анатолия, Серебрякова Виктора, Рыжкова Романа и Макарова Владимира», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. были подписаны акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит», Работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены. Организатором этой схемы следствие считает Тихонова.
Тихонов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г., а с июня того же года стал заместителем министра энергетики. 8 сентября Басманный суд Москвы арестовал Тихонова и его предполагаемых подельников на два месяца — до 8 ноября. В середине сентября Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве.