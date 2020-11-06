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Суд продлил арест экс-замминистра энергетики Тихонову до февраля

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, обвиняемому в хищении более 600 млн руб., до февраля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Басманный суд до 8 февраля 2021 года продлил срок содержания под стражей Тихонова Анатолия, Серебрякова Виктора, Рыжкова Романа и Макарова Владимира», — сообщили в пресс-службе. 

По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. были подписаны акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит», Работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены. Организатором этой схемы следствие считает Тихонова.

Тихонов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г., а с июня того же года стал заместителем министра энергетики. 8 сентября Басманный суд Москвы арестовал Тихонова и его предполагаемых подельников на два месяца — до 8 ноября. В середине сентября Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных