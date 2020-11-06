Суд продлил арест экс-замминистра энергетики Тихонову до февраля

По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. были подписаны акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит», Работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены. Организатором этой схемы следствие считает Тихонова.