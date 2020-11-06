Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости

«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, как на общественном, так и на личном транспорте», — сказал Данчиков. Он отметил, что количество заболевших в Москве растет, эпидемиологическая ситуация в столице «развивается не лучшим образом».