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Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости

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Переведенные на удаленку москвичи должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передают «РИА Новости». 

«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, как на общественном, так и на личном транспорте», — сказал Данчиков. Он отметил, что количество заболевших в Москве растет, эпидемиологическая ситуация в столице «развивается не лучшим образом».

По словам начальника Главконтроля, московские работодатели в целом соблюдают требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. За несоблюдение требования привлечены к административной ответственности более 32 000 юридических лиц и предпринимателей, за повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций.

Ежедневно в Москве фиксируется около 1500 нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, к ответственности привлечены более 160 000 горожан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных