Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости
Переведенные на удаленку москвичи должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передают «РИА Новости».
«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, как на общественном, так и на личном транспорте», — сказал Данчиков. Он отметил, что количество заболевших в Москве растет, эпидемиологическая ситуация в столице «развивается не лучшим образом».
По словам начальника Главконтроля, московские работодатели в целом соблюдают требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. За несоблюдение требования привлечены к административной ответственности более 32 000 юридических лиц и предпринимателей, за повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций.
Ежедневно в Москве фиксируется около 1500 нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, к ответственности привлечены более 160 000 горожан.