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Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову

Ведомости

Пресненский суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, сообщили в пресс-службе суда.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания для дальнейшего исполнения», — говорится в сообщении.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице 8 июня. Вечером этого дня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

22 октября после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы. Актер решил не ехать в колонию и остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5.

Ранее по теме: Защита Ефремова потребовала от потерпевших вернуть часть компенсации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных