Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову
Пресненский суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, сообщили в пресс-службе суда.
«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания для дальнейшего исполнения», — говорится в сообщении.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице 8 июня. Вечером этого дня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы. Актер решил не ехать в колонию и остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5.