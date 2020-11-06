Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице 8 июня. Вечером этого дня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.