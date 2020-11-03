Защита Ефремова потребовала от потерпевших вернуть часть компенсации
Защита Михаила Ефремова добивается от родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова возвращения 600 000 руб. за вычетом потраченной на похороны суммы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина.
«Мы хотим вернуть 600 000 руб. за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 000 (руб.)», — сказал Хархорин, отметив, что стороне защиты безразлично, кто будет возвращать эти деньги.
Он объяснил, что каждому потерпевшему было выплачено по 1 млн руб., но были «переплаты». В частности, Виталий Захаров получил 1,2 млн руб. «Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 000 руб., которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись», — подчеркнул адвокат.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день.
22 октября после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.