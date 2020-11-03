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Защита Ефремова потребовала от потерпевших вернуть часть компенсации

Ведомости

Защита Михаила Ефремова добивается от родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова возвращения 600 000 руб. за вычетом потраченной на похороны суммы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина. 

«Мы хотим вернуть 600 000 руб. за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 000 (руб.)», — сказал Хархорин, отметив, что стороне защиты безразлично, кто будет возвращать эти деньги.

Он объяснил, что каждому потерпевшему было выплачено по 1 млн руб., но были «переплаты». В частности, Виталий Захаров получил 1,2 млн руб. «Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 000 руб., которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись», — подчеркнул адвокат.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 

22 октября после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.

Ранее по теме: В ОНК сообщили о решении Ефремова не ехать в колонию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных