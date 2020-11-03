Защита Ефремова потребовала от потерпевших вернуть часть компенсации

Он объяснил, что каждому потерпевшему было выплачено по 1 млн руб., но были «переплаты». В частности, Виталий Захаров получил 1,2 млн руб. «Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 000 руб., которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись», — подчеркнул адвокат.