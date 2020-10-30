В ОНК сообщили о решении Ефремова не ехать в колонию

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской улице в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября, после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.