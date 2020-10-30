В ОНК сообщили о решении Ефремова не ехать в колонию
Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь лет и пять месяцев колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, решил не ехать в колонию и остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. До этого артиста собирались отправить в колонию в Чувашии, уточнила она.
«Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО. Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока», — написала Литвинович, уточнив, что «руководство было не против» подобного решения артиста.
В отряде хозяйственного обслуживания осужденные живут в комнатах, а не камерах, рассказала Литвинович. Кроме того, они имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными. Там также есть зал, где проходят культурные мероприятия для сотрудников и заключенных. «Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получиться, создать тюремный театр», — заявила Литвинович.
16 сентября ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил о необходимости создания в России тюремного театра. Мельников отметил тогда, что актер «имеет новые творческие планы».
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, которое произошло на Смоленской улице в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября, после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.