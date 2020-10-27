Ефремов назвал свое наказание не соответствующим принципам справедливости

По словам адвоката, информация о блокировке счетов Ефремова не соответствует действительности. «Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой», — отметил он. Деньги артиста находятся в банковской ячейке, доступ к которой затруднен, так как его супруга Софья Кругликова не имеет доверенности, добавил Хархорин.