Ефремов назвал свое наказание не соответствующим принципам справедливости
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,6 лет колонии, считает назначенное ему наказание не соответствующим принципам справедливости, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Петра Хархорина.
«Он, как и мы, считает, что назначенное ему наказание не соответствует принципам справедливости», — сказал Хархорин. Он рассказал, что накануне встречался с актером и обсуждали подготовку кассационных жалоб. Ефремов «не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен».
По словам адвоката, информация о блокировке счетов Ефремова не соответствует действительности. «Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой», — отметил он. Деньги артиста находятся в банковской ячейке, доступ к которой затруднен, так как его супруга Софья Кругликова не имеет доверенности, добавил Хархорин.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что счета Ефремова заблокированы налоговой, так как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.
Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова и автофургон Lada Сергея Захарова столкнулись 8 июня на Смоленской улице в Москве после того, как актер выехал на встречную полосу. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день. Следствие установило, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить компенсацию в размере 800 000 руб. старшему сыну погибшего в ДТП водителя автофургона Сергея Захарова. 22 октября суд смягчил приговор Ефремову на полгода.