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Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

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Суд смягчил приговор осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову на полгода, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим и снизил назначенное наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы», — сказано в сообщении суда.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить компенсацию в размере 800 000 руб. старшему сыну погибшего в ДТП водителя автофургона Сергея Захарова. 

Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну Захарова, а затем — еще по 1 млн руб. его вдове, брату и младшему сыну. При этом адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил «РИА Новостям», что его клиенты все еще против смягчения приговора актеру.

В ходе заседания Ефремов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил ТАСС. Артист выразил желание вернуться к работе, а также поставить памятник Захарову с согласия его семьи. Также актер заявил, что вряд ли когда-нибудь сядет за руль и что он «прекращает свои отношения с алкоголем».

Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова и автофургон Lada Сергея Захарова столкнулись 8 июня на Смоленской улице в Москве после того, как актер выехал на встречную полосу. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день. Следствие установило, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня Ефремов признал вину, однако, начав сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым, отказался от своих слов и стал отрицать факт своего нахождения за рулем. Тем не менее накануне финального слушания по делу актер вновь сознался в содеянном. Впоследствии он отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат артиста обжаловал решение Пресненского суда и попросил суд назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее по теме: Ефремов выплатил 3 млн рублей компенсации потерпевшим по делу о ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных