Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

В ходе заседания Ефремов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил ТАСС. Артист выразил желание вернуться к работе, а также поставить памятник Захарову с согласия его семьи. Также актер заявил, что вряд ли когда-нибудь сядет за руль и что он «прекращает свои отношения с алкоголем».