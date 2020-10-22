Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову
Суд смягчил приговор осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову на полгода, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
«Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим и снизил назначенное наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы», — сказано в сообщении суда.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить компенсацию в размере 800 000 руб. старшему сыну погибшего в ДТП водителя автофургона Сергея Захарова.
Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну Захарова, а затем — еще по 1 млн руб. его вдове, брату и младшему сыну. При этом адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил «РИА Новостям», что его клиенты все еще против смягчения приговора актеру.
В ходе заседания Ефремов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил ТАСС. Артист выразил желание вернуться к работе, а также поставить памятник Захарову с согласия его семьи. Также актер заявил, что вряд ли когда-нибудь сядет за руль и что он «прекращает свои отношения с алкоголем».
Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова и автофургон Lada Сергея Захарова столкнулись 8 июня на Смоленской улице в Москве после того, как актер выехал на встречную полосу. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день. Следствие установило, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
9 июня Ефремов признал вину, однако, начав сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым, отказался от своих слов и стал отрицать факт своего нахождения за рулем. Тем не менее накануне финального слушания по делу актер вновь сознался в содеянном. Впоследствии он отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат артиста обжаловал решение Пресненского суда и попросил суд назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы.