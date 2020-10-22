Трое потерпевших согласились на смягчение приговора Ефремову

«Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны», — сказала Бутырина. При этом она подчеркнула, что потерпевшие по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Кроме того, срок наказания они готовы оставить на усмотрение суда.