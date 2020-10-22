Трое потерпевших согласились на смягчение приговора Ефремову
Трое потерпевших по делу ДТП актера Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Бутырину, которая представляет интересы вдовы погибшего в ДТП Сергея Захарова Маргариты, его брата и младшего сына.
«Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны», — сказала Бутырина. При этом она подчеркнула, что потерпевшие по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Кроме того, срок наказания они готовы оставить на усмотрение суда.
Позже адвокат Александр Добровинский заявил «РИА Новостям», что потерпевшие по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на уплату им компенсации. «Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания», — заявил он.
Ранее Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим в аварии с его участием. Каждому из них перевели по 3 млн руб., 1 октября Ефремов выплатил 800 000 руб. сыну погибшего водителя автофургона Сергея Захарова.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день.
Пресненский суд 8 сентября Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.