Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. По данным следствия, актер, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.