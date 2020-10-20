Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Ведомости

Прокуратура Москвы выступила за то, чтобы оставить без изменения приговор актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения апелляционных жалоб, просит оставить приговор без изменения», — заявили в пресс-службе.

Ефремов был осужден 8 сентября. Пресненский суд Москвы назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал. 24 сентября его новый адвокат, Петр Хархорин, обжаловал приговор артиста и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд рассмотрит жалобу 20 октября в 11:00 мск.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. По данным следствия, актер, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.

Ранее по теме: Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных