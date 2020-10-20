Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову
Прокуратура Москвы выступила за то, чтобы оставить без изменения приговор актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения апелляционных жалоб, просит оставить приговор без изменения», — заявили в пресс-службе.
Ефремов был осужден 8 сентября. Пресненский суд Москвы назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал. 24 сентября его новый адвокат, Петр Хархорин, обжаловал приговор артиста и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд рассмотрит жалобу 20 октября в 11:00 мск.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. По данным следствия, актер, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.