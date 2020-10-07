Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе

«Да, нормально. Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!», — заявила она. Также она добавила, что Ефремов не капризный, и «может и есть что угодно, и спать как угодно». «И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сказала сестра актера. По ее словам, актер взял с собой пьесу и читает ее заключенным.