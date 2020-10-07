Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе
Старшая сестра осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала в интервью «Комсомольской правде» о его жизни в изоляторе. По ее словам, актер содержится в нормальных условиях.
«Да, нормально. Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!», — заявила она. Также она добавила, что Ефремов не капризный, и «может и есть что угодно, и спать как угодно». «И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сказала сестра актера. По ее словам, актер взял с собой пьесу и читает ее заключенным.
Ранее члены семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова подали к актеру иск о компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн руб. — 1 млн руб. каждому, сообщал адвокат Александр Добровинский. До этого потерпевшие отказывались от компенсации, а позднее вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын требовали от актера компенсацию в один рубль.
1 октября, в соответствии с решением суда, Ефремов выплатил 800 000 руб. другому сыну Захарова. 8 сентября, Пресненский суд Москвы назначил актеру наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов обжаловал приговор.