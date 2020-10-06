Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует от актера 3 млн рублей

Адвокат пояснил, что ранее члены семьи погибшего отказывались от компенсации от Ефремова, однако сейчас они решили создать фонд в честь родственника, поэтому запрашиваемые через суд средства «могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим». До этого вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын требовали от актера компенсацию в один рубль.