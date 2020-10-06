Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует от актера 3 млн рублей
Члены семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подали к актеру иск о компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн руб. — 1 млн руб. каждому, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.
«Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн руб. в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — сказал Добровинский.
Адвокат пояснил, что ранее члены семьи погибшего отказывались от компенсации от Ефремова, однако сейчас они решили создать фонд в честь родственника, поэтому запрашиваемые через суд средства «могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим». До этого вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын требовали от актера компенсацию в один рубль.
1 октября, в соответствии с решением суда, Ефремов выплатил 800 000 руб. другому сыну Захарова. Ранее, 8 сентября, Пресненский суд Москвы назначил актеру наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов обжаловал приговор.