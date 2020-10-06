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Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует от актера 3 млн рублей

Ведомости

Члены семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подали к актеру иск о компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн руб. — 1 млн руб. каждому, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского. 

«Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн руб. в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — сказал Добровинский.

Адвокат пояснил, что ранее члены семьи погибшего отказывались от компенсации от Ефремова, однако сейчас они решили создать фонд в честь родственника, поэтому запрашиваемые через суд средства «могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим». До этого вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын требовали от актера компенсацию в один рубль.

1 октября, в соответствии с решением суда, Ефремов выплатил 800 000 руб. другому сыну Захарова. Ранее, 8 сентября, Пресненский суд Москвы назначил актеру наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов обжаловал приговор. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных