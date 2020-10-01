Ефремов выплатил 800 000 рублей сыну погибшего в ДТП водителя
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, выплатил 800 000 руб. сыну погибшего в ДТП с его участием водителя автофургона Сергея Захарова. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей», — говорится в сообщении.
Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, штрафу в 800 000 руб. в адрес сыну погибшего Захарова и лишению водительских прав на 3 года. Новый адвокат артиста, Петр Хархорин, 24 сентября обжаловал это решение и попросил суд назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.
8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с водителем автофургона Сергеем Захаровым. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП со смертельным исходом.