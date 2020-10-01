Ефремов выплатил 800 000 рублей сыну погибшего в ДТП водителя

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с водителем автофургона Сергеем Захаровым. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП со смертельным исходом.