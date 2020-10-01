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Ефремов выплатил 800 000 рублей сыну погибшего в ДТП водителя

Ведомости

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, выплатил 800 000 руб. сыну погибшего в ДТП с его участием водителя автофургона Сергея Захарова. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей», — говорится в сообщении.

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, штрафу в 800 000 руб. в адрес сыну погибшего Захарова и лишению водительских прав на 3 года. Новый адвокат артиста, Петр Хархорин, 24 сентября обжаловал это решение и попросил суд назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с водителем автофургона Сергеем Захаровым. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремов был задержан и признал свою вину, однако потом изменил показания. Актер утверждает, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП со смертельным исходом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных