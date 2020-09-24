Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – цитирует агентство собеседника.
18 сентября расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера также подал бывший адвокат актера Эльман Пашаев. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева. По словам актера, именно адвокат виноват в его столь строгом приговоре. Впоследствии Пашаева лишили статуса адвоката. Позднее стало известно, что представлять интересы Ефремова в суде будет специализирующийся на гражданском и уголовном праве адвокат Роман Филиппов.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он, а 3 сентября вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.