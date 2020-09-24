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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

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Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – цитирует агентство собеседника.

18 сентября расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера также подал бывший адвокат актера Эльман Пашаев. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева. По словам актера, именно адвокат виноват в его столь строгом приговоре. Впоследствии Пашаева лишили статуса адвоката. Позднее стало известно, что представлять интересы Ефремова в суде будет специализирующийся на гражданском и уголовном праве адвокат Роман Филиппов.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он, а 3 сентября вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.

Ранее по теме: Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных