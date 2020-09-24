Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он, а 3 сентября вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.