Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он. 3 сентября он вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.