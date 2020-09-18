Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера, осужденного 8 сентября на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.
После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева. По словам актера, именно адвокат виноват в его столь строгом приговоре. После этого региональные управления Минюста России внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката у Пашаева. 15 сентября стало известно, что теперь представлять интересы Ефремова в суде будет специализирующийся на гражданском и уголовном праве Роман Филиппов.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров.
От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он. 3 сентября он вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.