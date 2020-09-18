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Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Ведомости

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера, осужденного 8 сентября на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.

«Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу», – цитирует Пашаева ТАСС. Подробностей он не сообщил. До этого адвокат подал краткую апелляционную жалобу на приговор.

После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева. По словам актера, именно адвокат виноват в его столь строгом приговоре. После этого региональные управления Минюста России внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката у Пашаева. 15 сентября стало известно, что теперь представлять интересы Ефремова в суде будет специализирующийся на гражданском и уголовном праве Роман Филиппов.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров.

От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. 9 июня Ефремов был задержан и признал свою вину. После начала работы с Пашаевым актер отказался от своих слов и говорил, что за рулем был не он. 3 сентября он вновь сознался в содеянном. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных