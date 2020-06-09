Ефремов признал себя виновным в ДТП
Актер Михаил Ефремов признал себя виновным после ДТП в Москве, в результате которого погиб один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката. «По техническим причинам» допрос Ефремова пока не состоялся, рассказал он.
В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — до 12 лет колонии.
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Ефремов находится под подпиской о невыезде.