МВД переквалифицировало дело против Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

8 июня около 23:00 мск на Смоленской площади произошла автомобильная авария. Jeep Grand Cherokee gод управлением Ефремова пересек двойную сплошную и стокнулся с машиной Lada. В результате ДТП пострадал водитель Lada. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. После следственных действий Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Утром 9 июня пресс-служба МВД сообщила, что пострадавший скончался в больнице.