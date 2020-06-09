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МВД переквалифицировало дело против Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

Ведомости

Управление МВД по Москве из-за смерти пострадавшего в ДТП переквалифицировало уголовное дело, ранее возбужденное против актера Михаила Ефремова, передает ТАСС. «Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" — "Ведомости")», — заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. Максимальное нказание по данной части статьи — до 12 лет колонии.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие планирует попросить суд изменить актеру меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест или заключение под стражу.

8 июня около 23:00 мск на Смоленской площади произошла автомобильная авария. Jeep Grand Cherokee gод управлением Ефремова пересек двойную сплошную и стокнулся с машиной Lada. В результате ДТП пострадал водитель Lada. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. После следственных действий Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Утром 9 июня пресс-служба МВД сообщила, что пострадавший скончался в больнице.

Ранее в МВД сообщили, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. По информации Telegram-канала Baza, при продувке Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.

Ранее по теме: В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных