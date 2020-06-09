МВД переквалифицировало дело против Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП
Управление МВД по Москве из-за смерти пострадавшего в ДТП переквалифицировало уголовное дело, ранее возбужденное против актера Михаила Ефремова, передает ТАСС. «Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" — "Ведомости")», — заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. Максимальное нказание по данной части статьи — до 12 лет колонии.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие планирует попросить суд изменить актеру меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест или заключение под стражу.
8 июня около 23:00 мск на Смоленской площади произошла автомобильная авария. Jeep Grand Cherokee gод управлением Ефремова пересек двойную сплошную и стокнулся с машиной Lada. В результате ДТП пострадал водитель Lada. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. После следственных действий Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Утром 9 июня пресс-служба МВД сообщила, что пострадавший скончался в больнице.
Ранее в МВД сообщили, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. По информации Telegram-канала Baza, при продувке Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.