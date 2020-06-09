В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч.2 статьи »Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.