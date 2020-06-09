В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
В московской больнице умер водитель, пострадавший в автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Москве. «От полученных травм мужчина скончался», — отметили в ведомстве.
8 июня приблизительно в 23:00 мск на Смоленской площади произошло ДТП. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, на больой скорости пересек двойную сплошную и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Lada. Водитель последнего в тяжелом состоянии был госпитализирован. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч.2 статьи »Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.