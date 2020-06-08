Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД. Ефремова проверяют на наличие алкоголя в крови. Авария произошла у дома № 3 на Смоленской площади после того, как Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, уточняет пресс-служба МВД.