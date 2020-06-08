Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД. Ефремова проверяют на наличие алкоголя в крови. Авария произошла у дома № 3 на Смоленской площади после того, как Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, уточняет пресс-служба МВД.
В ходе аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее о том, что у попавшего в аварию Ефремова были замечены признаки алкогольного опьянения, утверждали источники ТАСС и «Интерфакса». Очевидец аварии сообщил «РИА Новости», что Ефремов еле держался на ногах. Из-за аварии на Смоленской площади перекрыто движение по Садовому кольцу, сообщает Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.