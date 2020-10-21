Ефремов выплатил 3 млн рублей компенсации потерпевшим по делу о ДТП

Авария с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремова задержали, он признал свою вину, однако потом изменил показания. Позже Ефремов утверждал, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.