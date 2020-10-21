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Ефремов выплатил 3 млн рублей компенсации потерпевшим по делу о ДТП

Ведомости

Актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще троим пострадавшим в аварии с его участием, заявил ТАСС один из его адвокатов Роман Филиппов.

«Выплатили», — сказал он в ответ на вопрос агентства. Другой адвокат Ефремова пояснил, что каждому из трех пострадавших перевели по 3 млн руб., так что гражданский иск о компенсациях за ДТП закрыт.

Днем ранее «РИА Новости» сообщали, что защита Ефремова принесла на заседание Хамовнического суда по делу о компенсации морального вреда 2,4 млн руб. наличными и заявила о готовности выплатить эту сумму истцам немедленно. 1 октября Ефремоввыплатил 800 000 руб. сыну погибшего водителя автофургона Сергея Захарова.

Авария с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремова задержали, он признал свою вину, однако потом изменил показания. Позже Ефремов утверждал, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.

Пресненский суд 8 сентября Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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