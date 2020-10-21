Ефремов выплатил 3 млн рублей компенсации потерпевшим по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще троим пострадавшим в аварии с его участием, заявил ТАСС один из его адвокатов Роман Филиппов.
«Выплатили», — сказал он в ответ на вопрос агентства. Другой адвокат Ефремова пояснил, что каждому из трех пострадавших перевели по 3 млн руб., так что гражданский иск о компенсациях за ДТП закрыт.
Днем ранее «РИА Новости» сообщали, что защита Ефремова принесла на заседание Хамовнического суда по делу о компенсации морального вреда 2,4 млн руб. наличными и заявила о готовности выплатить эту сумму истцам немедленно. 1 октября Ефремоввыплатил 800 000 руб. сыну погибшего водителя автофургона Сергея Захарова.
Авария с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской улице в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремова задержали, он признал свою вину, однако потом изменил показания. Позже Ефремов утверждал, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.
Пресненский суд 8 сентября Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.