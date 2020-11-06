Прощание со Жванецким пройдет в закрытом режиме
Поклонников на прощание с сатириком Михаилом Жванецким не пригласят, оно будет закрытым из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.
«Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех», — цитирует ТАСС Сташкевича. Он отметил, что место похорон объявят позднее.
Говоря о причинах смерти сатирика, он отметил, что Жванецкий болел. В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покинул сцену.
Ранее сегодня стало известно, что сатирик умер на 87-м году жизни. Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Он также работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Он награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.