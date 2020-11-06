Прощание со Жванецким пройдет в закрытом режиме

Ранее сегодня стало известно, что сатирик умер на 87-м году жизни. Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Он также работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Он награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.