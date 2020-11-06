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Прощание со Жванецким пройдет в закрытом режиме

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Поклонников на прощание с сатириком Михаилом Жванецким не пригласят, оно будет закрытым из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех», — цитирует ТАСС Сташкевича. Он отметил, что место похорон объявят позднее.

Говоря о причинах смерти сатирика, он отметил, что Жванецкий болел. В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покинул сцену.

Ранее сегодня стало известно, что сатирик умер на 87-м году жизни. Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Он также работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Он награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.

Ранее по теме: Умер Михаил Жванецкий. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных