Путин назвал творчество Жванецкого символом эпохи

«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи», — цитирует пресс-служба телеграмму Путина родным и близким писателя. Глава государства отметил, что Жванецкий «умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди».