Путин назвал творчество Жванецкого символом эпохи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого и назвал его творчество символом эпохи, передает пресс-служба Кремля.
«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи», — цитирует пресс-служба телеграмму Путина родным и близким писателя. Глава государства отметил, что Жванецкий «умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди».
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич. В октябре писатель заявил, что завершает свою карьеру по состоянию здоровья.
Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем.
Жванецкий написал несколько книг, среди которых «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.