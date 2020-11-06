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Путин назвал творчество Жванецкого символом эпохи

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого и назвал его творчество символом эпохи, передает пресс-служба Кремля.

«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи», — цитирует пресс-служба телеграмму Путина родным и близким писателя. Глава государства отметил, что Жванецкий «умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди».

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич. В октябре писатель заявил, что завершает свою карьеру по состоянию здоровья.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем.

Жванецкий написал несколько книг, среди которых «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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