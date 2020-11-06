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Мурашко: в больницах остаются 250 тыс. пациентов с коронавирусом

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Более 250 тыс. жителей России с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в стационарах, еще 650 тыс. заболевших лечатся амбулаторно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Время» на Первом канале.

«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тыс. человек — это те, которые находятся на стационарном лечении», — цитирует ТАСС министра.

В России, по данным оперштаба на 6 ноября, за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Это рекордное число м начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных