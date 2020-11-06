Мурашко: в больницах остаются 250 тыс. пациентов с коронавирусом

В России, по данным оперштаба на 6 ноября, за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Это рекордное число м начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.