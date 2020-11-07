Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

В октябре в методических рекомендациях Минздрава «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой COVID-19 у детей» говорилось, что у некоторых детей с коронавирусом появлялся симптом «ковидых» пальцев, при котором пальцы были внешне похожи на отмороженные. Об аналогичных симптомах писали ученые из США. По их данным, у пациентов с коронавирусом может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, писал Telegraph.