Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса
«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — рассказал он.
Врач пояснил, что частоту дыхания лучше считать в состоянии покоя, поскольку при температуре человеку и так становится тяжелее дышать. У здорового взрослого человека частота дыхания составляет примерно 16-20 вздохов в минуту, увеличение числа вздохов может говорить о развитии дыхательной недостаточности, добавил он.
Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что заложенность ушей является довольно распространенным симптомом коронавируса. Исследование, проведенное в Турции, показало, что этот симптом наблюдается у 18% заболевших.
В октябре в методических рекомендациях Минздрава «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой COVID-19 у детей» говорилось, что у некоторых детей с коронавирусом появлялся симптом «ковидых» пальцев, при котором пальцы были внешне похожи на отмороженные. Об аналогичных симптомах писали ученые из США. По их данным, у пациентов с коронавирусом может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, писал Telegraph.