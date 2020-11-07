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Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

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Одышка, особенно в сочетании с тахикардией, может указывать на наличие коронавирусной инфекции, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в комментарии «Лента.ру».

 «Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — рассказал он.

Врач пояснил, что частоту дыхания лучше считать в состоянии покоя, поскольку при температуре человеку и так становится тяжелее дышать. У здорового взрослого человека частота дыхания составляет примерно 16-20 вздохов в минуту, увеличение числа вздохов может говорить о развитии дыхательной недостаточности, добавил он.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что заложенность ушей является довольно распространенным симптомом коронавируса. Исследование, проведенное в Турции, показало, что этот симптом наблюдается у 18% заболевших.

В октябре в методических рекомендациях Минздрава «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой COVID-19 у детей» говорилось, что у некоторых детей с коронавирусом появлялся симптом «ковидых» пальцев, при котором пальцы были внешне похожи на отмороженные. Об аналогичных симптомах писали ученые из США. По их данным, у пациентов с коронавирусом может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, писал Telegraph.

Ранее по теме: Мурашко: в больницах остаются 250 тыс. пациентов с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных