В России второй день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 753 836. Умерли за день 364 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 251.
Вчера, 6 ноября, оперштаб сообщил о 20 582 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 5829 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3675 пациентов, скончались 75 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1258), Подмосковье (+629), Нижегородская (+434) и Архангельская (+359) области.
За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 312 927 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,7 млн случаев, Индии (8,4 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.