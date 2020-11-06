Поставки вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации начнутся в выходные
Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи («Спутник V»), поставят в Москву и регионы для массовой вакцинации в эти выходные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.
«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы», — сказал Гинцбург, отметив, что это небольшая партия – более 6 тыс. доз. Он напомнил, что в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.
По его словам, на следующей неделе будут поставлены партии в 30 тыс. доз и 40 тыс. доз. При этом 40% — уйдет в Москву, а оставшиеся 60% — в регионы.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа.
Сообщалось, что выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова») и «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, а также непосредственно Центр Гамалеи.