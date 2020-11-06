Поставки вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации начнутся в выходные

Сообщалось, что выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова») и «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, а также непосредственно Центр Гамалеи.