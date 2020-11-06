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Поставки вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации начнутся в выходные

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Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи («Спутник V»), поставят в Москву и регионы для массовой вакцинации в эти выходные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы», — сказал Гинцбург, отметив, что это небольшая партия – более 6 тыс. доз. Он напомнил, что в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.

По его словам, на следующей неделе будут поставлены партии в 30 тыс. доз и 40 тыс. доз. При этом 40% — уйдет в Москву, а оставшиеся 60% — в регионы.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа.

Сообщалось, что выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова») и «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, а также непосредственно Центр Гамалеи. 

Ранее по теме: Центр Гамалеи расширяет число партнеров по производству «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных