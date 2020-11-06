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Центр Гамалеи расширяет число партнеров по производству «Спутник V»

Выпускать вакцину от COVID-19 будут шесть компаний
Мария Котова
Потребность в вакцине может составить около 70 млн доз в год /Tatyana Makeyeva / Reuters

Помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от COVID-19 – разработанной подведомственным Минздраву Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи «Спутник V» – выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова») и «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, а также непосредственно Центр Гамалеи. Предполагается, что в список войдут «Фармасинтез» Викрама Пунии, «Медсинтез» семьи депутата Госдумы Александра Петрова, а также «Р-фарм» Алексея Репика и Biocad, где 30% тоже у Харитонина. О новых площадках «Ведомостям» рассказали три источника на фармацевтическом рынке, а также федеральный чиновник.

В самих компаниях подтвердили переговоры с Центром Гамалеи. Так, представитель «Фармасинтеза» уточнил, что компания будет внесена в регистрационное удостоверение «Спутник V» после завершения трансфера технологии и подтверждения специалистами центра качества выпускаемой на предприятии вакцины. Собеседник «Ведомостей» добавил, что у компании уже готово оборудование для производства вакцины по полному циклу, включая выпуск субстанции, а также готовой формы как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата. «В октябре мы прошли предварительный аудит, на котором специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможность использования нашего производственного комплекса для выпуска вакцины», – заявил представитель компании. Он рассчитывает, что производство будет запущено в I квартале 2021 г. Количество выпускаемых доз он не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных