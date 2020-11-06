Центр Гамалеи расширяет число партнеров по производству «Спутник V»

В самих компаниях подтвердили переговоры с Центром Гамалеи. Так, представитель «Фармасинтеза» уточнил, что компания будет внесена в регистрационное удостоверение «Спутник V» после завершения трансфера технологии и подтверждения специалистами центра качества выпускаемой на предприятии вакцины. Собеседник «Ведомостей» добавил, что у компании уже готово оборудование для производства вакцины по полному циклу, включая выпуск субстанции, а также готовой формы как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата. «В октябре мы прошли предварительный аудит, на котором специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможность использования нашего производственного комплекса для выпуска вакцины», – заявил представитель компании. Он рассчитывает, что производство будет запущено в I квартале 2021 г. Количество выпускаемых доз он не уточнил.