Центр Гамалеи расширяет число партнеров по производству «Спутник V»Выпускать вакцину от COVID-19 будут шесть компаний
Помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от COVID-19 – разработанной подведомственным Минздраву Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи «Спутник V» – выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова») и «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, а также непосредственно Центр Гамалеи. Предполагается, что в список войдут «Фармасинтез» Викрама Пунии, «Медсинтез» семьи депутата Госдумы Александра Петрова, а также «Р-фарм» Алексея Репика и Biocad, где 30% тоже у Харитонина. О новых площадках «Ведомостям» рассказали три источника на фармацевтическом рынке, а также федеральный чиновник.
В самих компаниях подтвердили переговоры с Центром Гамалеи. Так, представитель «Фармасинтеза» уточнил, что компания будет внесена в регистрационное удостоверение «Спутник V» после завершения трансфера технологии и подтверждения специалистами центра качества выпускаемой на предприятии вакцины. Собеседник «Ведомостей» добавил, что у компании уже готово оборудование для производства вакцины по полному циклу, включая выпуск субстанции, а также готовой формы как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата. «В октябре мы прошли предварительный аудит, на котором специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможность использования нашего производственного комплекса для выпуска вакцины», – заявил представитель компании. Он рассчитывает, что производство будет запущено в I квартале 2021 г. Количество выпускаемых доз он не уточнил.