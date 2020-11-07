Главврача лечившей Навального больницы назначили главой омского минздрава
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую 20 августа был госпитализирован основатель ФБК Алексей Навальный, Александр Мураховский назначен на пост министра здравоохранения Омской области.
«Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения региона. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение», — сообщается на портале правительства региона.
5 ноября Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Он подчеркнул, что решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, произошедшего 27 октября. Перед этим сообщалось, что Бурков отстранил Малову от должности на время расследования инцидента.
27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что региональные власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные этой.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.