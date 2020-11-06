Германия обвинила Россию в передаче не всей информации по делу Навального
Российская сторона предоставила Германии не всю информацию об инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, заявил в ходе брифинга представитель Минюста Германии.
«Исполнение запроса о правовой помощи предусматривает, согласно европейскому соглашению о правовой помощи и уголовному праву ФРГ, выполнение зафиксированных условий. В конкретном случае не вся необходимая информация есть», — заявил представитель министерства (цитата по «РИА Новости»).
В Минюсте ФРГ отметили, что все четыре запроса Генпрокуратуры России были переправлены в земельные органы юстиции Берлина и обрабатываются там.
Ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому ФО сообщило, что российские врачи поставили Навальному диагнозы нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.
6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.