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Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

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Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в общественном транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — рассказала она.

Попова обратила внимание на то, что 80% всех заболевших коронавирусом не соблюдали введенные из-за пандемии ограничительные меры в тот или иной период.

Глава Роспотребнадзора также порекомендовала россиянам провести новогодние праздники в этом году дома.

Ранее Попова сообщила, что большинство россиян (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. В России, по данным оперштаба на 6 ноября, за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440.

В России второй день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 753 836. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 251.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,7 млн случаев, Индии (8,4 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных