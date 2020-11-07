Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в общественном транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — рассказала она.
Попова обратила внимание на то, что 80% всех заболевших коронавирусом не соблюдали введенные из-за пандемии ограничительные меры в тот или иной период.
Глава Роспотребнадзора также порекомендовала россиянам провести новогодние праздники в этом году дома.
Ранее Попова сообщила, что большинство россиян (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. В России, по данным оперштаба на 6 ноября, за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440.
В России второй день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 753 836. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 251.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 49,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9,7 млн случаев, Индии (8,4 млн) и Бразилии (5,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.