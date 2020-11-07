Московские власти назвали число использующих систему чекинов предприятий

Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.