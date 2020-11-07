Московские власти назвали число использующих систему чекинов предприятий
В Москве более 4000 предприятий используют систему чекинов, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.
«Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась. И уже более 4 тыс. предприятий ее используют. Всего с 19 октября уже в систему зачекинилось более 1,1 млн человек», — рассказал он.
Немерюк также отметил, что власти не намерены закрывать ночные развлекательные заведения из-за пандемии коронавируса.
Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения коронавирусом одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.
3 ноября Немерюк сообщил, что почти 5,5 тыс. посетителей заведений в Москве получили уведомления о возможном контакте с больными коронавирусом.
С 5 ноября в зданиях подразделений и департаментов правительства Москвы в качестве эксперимента заработала система регистрации номеров телефонов на входе.