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В России упростили опекунам и попечителям оформление пособий

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские опекуны и попечители смогут оформлять пособия через портал госуслуг с 2021 г., а госорганы будут самостоятельно получать документы, подтверждающие статус опекуна. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придётся представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна», — говорится в сообщении.

Госорганы будут самостоятельно получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Все необходимые сведения будут собраны в ней до конца текущего года, уточнили в правительстве.

Включение сведений в систему позволит защищать права граждан, от имени которых действуют попечители. Например, при покупке квартиры его права можно будет проверить в системе, добавили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных