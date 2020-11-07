В России упростили опекунам и попечителям оформление пособий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские опекуны и попечители смогут оформлять пособия через портал госуслуг с 2021 г., а госорганы будут самостоятельно получать документы, подтверждающие статус опекуна. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придётся представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна», — говорится в сообщении.
Госорганы будут самостоятельно получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Все необходимые сведения будут собраны в ней до конца текущего года, уточнили в правительстве.
Включение сведений в систему позволит защищать права граждан, от имени которых действуют попечители. Например, при покупке квартиры его права можно будет проверить в системе, добавили в правительстве.