В семи городах Грузии ограничат передвижение по ночам из-за коронавируса

«С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, ограничение будет распространяться как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей», — цитирует ее «Sputnik Грузия».