В семи городах Грузии ограничат передвижение по ночам из-за коронавируса
С 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах Грузии вводятся ограничения на передвижение с 22:00 до 5:00 в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
«С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, ограничение будет распространяться как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей», — цитирует ее «Sputnik Грузия».
Ограничения не затронут международные перевозки, а также работу СМИ, медучреждений, служб доставки и др. За нарушение ограничений предполагается штраф 2000 лари (почти 46 000 руб.). Помимо этого в автобусах и метро запрещаются стоячие места, добавила министр.
По данным грузинского минздрава, в стране выявили 2859 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Умерли 18 человек. За все время пандемии в стране зафиксировали 54 852 случая коронавируса.