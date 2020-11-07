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В семи городах Грузии ограничат передвижение по ночам из-за коронавируса

Ведомости

С 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах Грузии вводятся ограничения на передвижение с 22:00 до 5:00 в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

«С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, ограничение будет распространяться как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей», — цитирует ее «Sputnik Грузия».

Ограничения не затронут международные перевозки, а также работу СМИ, медучреждений, служб доставки и др. За нарушение ограничений предполагается штраф 2000 лари (почти 46 000 руб.). Помимо этого в автобусах и метро запрещаются стоячие места, добавила министр.

По данным грузинского минздрава, в стране выявили 2859 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Умерли 18 человек. За все время пандемии в стране зафиксировали 54 852 случая коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных