Премьер Грузии заразился коронавирусом
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
«В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус», — говорится в сообщении. Глава грузинского правительства чувствует себя хорошо и продолжит лечение дома.
Гахария перешел на режим самоизоляции 31 октября после контакта с сотрудником охраны, у которого диагностировали коронавирус, отмечает телеканал.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии за последние сутки выявлен 1791 новый случай коронавируса и рекордные 28 смертей. Всего в стране зарегистрировано 40 727 случаев коронавируса и 335 летальных исходов.