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Премьер Грузии заразился коронавирусом

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

«В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус», — говорится в сообщении. Глава грузинского правительства чувствует себя хорошо и продолжит лечение дома. 

Гахария перешел на режим самоизоляции 31 октября после контакта с сотрудником охраны, у которого диагностировали коронавирус, отмечает телеканал.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии за последние сутки выявлен 1791 новый случай коронавируса и рекордные 28 смертей. Всего в стране зарегистрировано 40 727 случаев коронавируса и 335 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных