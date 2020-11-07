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Коронавирус у норок обнаружили еще в пяти странах

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Специалисты еще пяти стран помимо Дании зафиксировали случаи коронавируса у норок на фермах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«На сегодняшний день шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили в ВОЗ о SARS-CoV-2 у разводимых норок», — говорится в сообщении.

В ВОЗ пояснили, что норки инфицировались коронавирусом при контакте с человеком, после чего инфекция начинала передаваться между норками, причем вирус в это время подвергался мутациям. Уже после этого мутировавший вирус может передаваться обратно человеку.

Отличительная черта этого варианта коронавируса, передаваемого обратно от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам, подчеркнули в ВОЗ.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.

Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей.

Ранее по теме: В Минпромторге увидели возможности для экспортеров в забое норок в Дании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных