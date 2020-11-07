Коронавирус у норок обнаружили еще в пяти странах
Специалисты еще пяти стран помимо Дании зафиксировали случаи коронавируса у норок на фермах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«На сегодняшний день шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили в ВОЗ о SARS-CoV-2 у разводимых норок», — говорится в сообщении.
В ВОЗ пояснили, что норки инфицировались коронавирусом при контакте с человеком, после чего инфекция начинала передаваться между норками, причем вирус в это время подвергался мутациям. Уже после этого мутировавший вирус может передаваться обратно человеку.
Отличительная черта этого варианта коронавируса, передаваемого обратно от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам, подчеркнули в ВОЗ.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей.