Минздрав обновил правила лечения пациентов с коронавирусом на дому

Помимо этого, в обязанности врачей теперь входит информирование квартирантов об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также предоставление им брошюр, в которых рассказывается о правилах ухода за больным и рекомендациях по защите от респираторных инфекций.