Минздрав обновил правила лечения пациентов с коронавирусом на дому
Минздрав России обновил правила лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.
Отмечается, что теперь врачи обязаны уведомить пациента о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия, а также проинформировать сожителей пациента о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении.
Помимо этого, в обязанности врачей теперь входит информирование квартирантов об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также предоставление им брошюр, в которых рассказывается о правилах ухода за больным и рекомендациях по защите от респираторных инфекций.
Приказ также разрешает переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на коронавирус, обращает внимание издание.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.
В России третий день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.