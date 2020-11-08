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Минздрав обновил правила лечения пациентов с коронавирусом на дому

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Минздрав России обновил правила лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.

Отмечается, что теперь врачи обязаны уведомить пациента о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия, а также проинформировать сожителей пациента о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении.

Помимо этого, в обязанности врачей теперь входит информирование квартирантов об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также предоставление им брошюр, в которых рассказывается о правилах ухода за больным и рекомендациях по защите от респираторных инфекций.

Приказ также разрешает переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на коронавирус, обращает внимание издание.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.

В России третий день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.

Ранее по теме: Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных