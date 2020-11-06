Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому

Минздрав выдал соответствующее удостоверение после проведения исследования с участием 460 человек. В РФПИ заявили, что в ходе испытаний была доказана «способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией».