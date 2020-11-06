Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому

Ведомости

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» получил разрешение на амбулаторное применение и будет выдаваться пациентам, которые лечатся на дому, бесплатно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Применение «Авифавира» для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. «Авифавир» будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — говорится в сообщении.

Минздрав выдал соответствующее удостоверение после проведения исследования с участием 460 человек. В РФПИ заявили, что в ходе испытаний была доказана «способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией».

В основе препарата — действующее вещество фавипиравир. Уточняется, что до этого лекарство бесплатно давали пациентам, лечащимся от коронавируса в больницах, в рамках программы ОМС. 

Ранее, в октябре, Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Сегодня в России был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 20 582 случая, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число заражений в стране к 6 ноября достигло 1 733 440. Из них 29 887 пациентов умерли. Число активных случаев заражения составляет 407 429.

Ранее по теме: Лечащиеся от коронавируса на дому начнут получать бесплатные лекарства со следующей недели

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных