Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому
Российский препарат от коронавируса «Авифавир» получил разрешение на амбулаторное применение и будет выдаваться пациентам, которые лечатся на дому, бесплатно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Применение «Авифавира» для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. «Авифавир» будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — говорится в сообщении.
Минздрав выдал соответствующее удостоверение после проведения исследования с участием 460 человек. В РФПИ заявили, что в ходе испытаний была доказана «способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией».
В основе препарата — действующее вещество фавипиравир. Уточняется, что до этого лекарство бесплатно давали пациентам, лечащимся от коронавируса в больницах, в рамках программы ОМС.
Ранее, в октябре, Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.
Сегодня в России был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 20 582 случая, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число заражений в стране к 6 ноября достигло 1 733 440. Из них 29 887 пациентов умерли. Число активных случаев заражения составляет 407 429.