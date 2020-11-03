Лечащиеся от коронавируса на дому начнут получать бесплатные лекарства со следующей недели
Лечащиеся от коронавируса дома пациенты в ряде регионов России начнут получать лекарства бесплатно со следующей недели, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.
«На следующей неделе по многим препаратам уже начнут пациентам выдавать лекарственные препараты бесплатно. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов», — заявила она (цитата по ТАСС).
Максимкина отметила, что на лекарства для каждого амбулаторного пациента предусмотрено 7800 руб. «Сегодня эта потребность отрабатывается с производителями и дистрибьюторами, и работаем по сложным позициям, чтобы помочь субъектам закупиться в полном объеме», — сказала глава департамента.
Бесплатные лекарства будут выдаваться людям с клинически установленным коронавирусом, уточнила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова. При этом врач сможет выдать препараты и на основании своего предварительного диагноза, и по результатам компьютерной томографии, так как лаборатории, которые проводят анализы, сейчас перегружены, отметила она.
Ранее, 27 октября, Минздрав РФ сообщил, что экспертное сообщество ведомства изучает возможность предоставления лекарств больных коронавирусом амбулаторным пациентам за счет средств федерального бюджета. 2 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что средства на финансирование лекарственного обеспечения доведены ведомством до всех регионов.
При этом пациенты, которые лечились от коронавируса в больнице, получали бесплатные лекарства и ранее. В Минздраве уточнили, что до конца 2020 г. препараты за счет бюджетных средств получат не менее 640 500 пациентов с COVID-19 из регионов России без учета Москвы.