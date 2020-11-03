Лечащиеся от коронавируса на дому начнут получать бесплатные лекарства со следующей недели

При этом пациенты, которые лечились от коронавируса в больнице, получали бесплатные лекарства и ранее. В Минздраве уточнили, что до конца 2020 г. препараты за счет бюджетных средств получат не менее 640 500 пациентов с COVID-19 из регионов России без учета Москвы.