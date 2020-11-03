Мишустин поручил создать центр по обеспечению россиян лекарствами
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручение о создании в стране федерального центра планирования и организации обеспечения граждан лекарствами, сообщается на сайте правительства.
«Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок», — говорится в сообщении правительства.
Кроме того, центр будет мониторить закупки препаратов и давать прогнозы по лекарствам, которые могут понадобиться в различных регионах страны. Предполагается, что это поможет предотвратить перебои с поставками медикаментов, в том числе за счет формирования запаса лекарств. Зарегистрировать центр и утвердить его устав поручено Минздраву. Ведомство должно сделать это в течение месяца.
2 ноября Мишустин назвал недопустимой ситуацию с дефицитом жизненно необходимых лекарств в российских регионах. Кроме того, он призвал организовать работу служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом.