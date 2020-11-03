Мишустин поручил создать центр по обеспечению россиян лекарствами

Кроме того, центр будет мониторить закупки препаратов и давать прогнозы по лекарствам, которые могут понадобиться в различных регионах страны. Предполагается, что это поможет предотвратить перебои с поставками медикаментов, в том числе за счет формирования запаса лекарств. Зарегистрировать центр и утвердить его устав поручено Минздраву. Ведомство должно сделать это в течение месяца.