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Мишустин поручил создать центр по обеспечению россиян лекарствами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручение о создании в стране федерального центра планирования и организации обеспечения граждан лекарствами, сообщается на сайте правительства. 

«Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок», — говорится в сообщении правительства. 

Кроме того, центр будет мониторить закупки препаратов и давать прогнозы по лекарствам, которые могут понадобиться в различных регионах страны. Предполагается, что это поможет предотвратить перебои с поставками медикаментов, в том числе за счет формирования запаса лекарств. Зарегистрировать центр и утвердить его устав поручено Минздраву. Ведомство должно сделать это в течение месяца.

2 ноября Мишустин назвал недопустимой ситуацию с дефицитом жизненно необходимых лекарств в российских регионах. Кроме того, он призвал организовать работу служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных